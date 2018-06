Loopomloop gaat open 07 juni 2018

Op zondag 10 juni wordt de Loopomloop Boutersem, een afgepijld grotendeels onverhard parcours door bos en veld, officieel geopend en ingelopen. Er zijn drie afstanden uitgetekend: 3,8 kilometer of de groene route, 5,5 kilometer of de blauwe route en 8,7 kilometer of de rode route. Het meterschap van de omloop wordt opgenomen door de lokale loopclub Voetweg 41 vzw. Sport Vlaanderen en de gemeente Boutersem nodigen iedereen uit om 10 uur aan de ingang van de sporthal sport'O'droom. Na het officiële gedeelte wordt het parcours ingelopen. Alle aanwezigen krijgen een drankje aangeboden in de cafetaria van de sporthal. Inschrijven kan via mail naar sportdienst@boutersem.be. (VDT)