Lichten gaan weer aan tijdens weekend JAAR NA INVOERING KIEST GEMEENTE VOOR COMPROMISOPLOSSING VANESSA DEKEYZER

29 juni 2018

02u24 1 Boutersem Precies een jaar geleden begon Boutersem met een experiment voor het selectief doven van de straatverlichting. "Tijd om te evalueren", vond schepen van Milieu Chris Vervliet (CD&V). De gemeente luisterde hiervoor naar argumenten van voor- en tegenstanders, vergeleek met de ervaringen in andere gemeenten en toetste de verschillende mogelijkheden met Eandis af. "In afwachting van de installatie van led-verlichting, zal Boutersem de straatverlichting terug laten branden op vrijdag- en zaterdagavond."

Naar aanleiding van het proefproject bleef de straatverlichting langs de hoofdassen, Kerkomsesteenweg, Leuvensesteenweg, Stationsstraat, Smidstraat, Neervelpsestraat en Waversesteenweg branden, maar in alle andere straten werden de lampen tussen middernacht en vijf uur 's morgens gedoofd. Maar dit werd niet overal zo geapprecieerd door de bewoners. Zo werd er vorig jaar een petitie opgestart om de maatregel te herzien. "Noch in Boutersem, noch in andere gemeenten, zijn er aanwijzingen dat het doven een invloed heeft op het aantal ongevallen of op de inbraakcijfers", reageert schepen Vervliet. "Wel leeft er bij vele mensen een onveiligheidsgevoel. In het weekend worden de problemen intenser ervaren. De mensen gaan dan meer uit en komen later thuis. Dat is zeker zo wanneer men de nachtbus neemt en dan nog met de fiets verder naar huis moet."





Led-verlichting

En dus beslist de gemeente om de straatverlichting terug te laten branden op vrijdag- en zaterdagavond. "Het zal wel een zestal weken duren vooraleer dit technisch uitgevoerd zal zijn", aldus Vervliet. "Verder zijn we door het proefproject ook gaan inzien dat we snel moeten overschakelen op led-verlichting, die meer flexibiliteit biedt. Zo zal het mogelijk worden de lichtkracht te verminderen in plaats van te doven. We gaan ook voor armaturen die weinig strooilicht veroorzaken."





Oppositieraadslid Tom Van Vlierberghe (Groen) drukte zijn begrip uit voor de wijze waarop het gemeentebestuur een compromis probeert te bewerkstelligen, maar hoopt dat er toch voldoende nachtgebieden behouden blijven. "Als landelijke gemeente met veel onbewoonde open ruimte valt een groot deel van de oppervlakte hieronder", reageert Vervliet. "Langs weinig bewoonde of weinig gebruikte wegen zou nog steeds selectief gedoofd worden. We willen ook een duisternissite in stand houden rond de relictsite tussen Meldert, Beauvechain en Honsem."