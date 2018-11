Lichaam van man (42) aangetroffen in kasteelvijver in Boutersem Kristien Bollen

22 november 2018

20u54 3 Boutersem In de Lubbeeksestraat in Roosbeek bij Boutersem is donderdagavond het levenloze lichaam van een man teruggevonden in een privévijver van een kasteel. Hoe het slachtoffer, een 42-jarige man uit Tienen, in de vijver terecht gekomen is, is nog niet duidelijk.

Het was de politie die het lichaam in de vijver, gelegen op slechts enkele tientallen meters van de straat, ontdekte. In de Lubbeeksestraat, in de buurt van de vijvers, gebeurde woensdagavond wel een ongeval met vluchtmisdrijf. Een bestuurder reed er een aantal verkeersborden stuk en nam vermoedelijk te voet de vlucht. Zijn wagen liet hij achter. Vermoedelijk is het die man die in de vijver beland is.

De politie bracht het parket op de hoogte, dat stelde een wetsdokter aan. Het labo kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek. “Momenteel zijn er geen redenen om uit te gaan van een misdrijf”, aldus Sarah Callewaert van het Leuvense parket. “Van het ongeval waren er echter geen getuigen. Verder onderzoek moet uitsluiten of het die man is die het ongeval veroorzaakte is. Een autopsie volgt om de precieze doodsoorzaak te achterhalen.”