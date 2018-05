Lezing in de bib 19 mei 2018

Maandag 28 mei kan je de lezing 'Leren en laten leren' bijwonen om 20 uur in de bibliotheek van Boutersem.





Simon Van Rietvelde geeft een lezing over zijn ervaringen als leraar in de Palestijnse gebieden en de verschillen en gelijkenissen met zijn huidige job als leraar Nederlands voor anderstaligen in Brussel. (VDT)