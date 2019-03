Laatste rechte lijn naar verkaveling: wegenistracé van nieuwe woonwijk Valkenhof is goedgekeurd vdt

01 maart 2019

15u29 0 Boutersem Het gemeentebestuur van Boutersem heeft opnieuw een beslissing genomen in de lopende verkavelingsprocedure van de woonwijk Valkenhof in Roosbeek. Op de gemeenteraad gisteravond werd meer bepaald het wegenistracé van de verkaveling goedgekeurd. Dit plaatst het bestuur in de laatste rechte lijn naar de finale beslissing om de verkaveling op zich al dan niet te vergunnen.

“De goedkeuring van het wegenistracé door de gemeenteraad is een positieve evolutie in het verkavelingsdossier. We mogen echter niet vooruitlopen op de feiten. Over de verkavelingsvergunning op zich moet het college, dat hiervoor bevoegd is, zich nog uitspreken” verklaart schepen van Ruimtelijke Ordening Janina Vandebroeck (Open Vld).

Oplossing voor waterproblematiek

Collega-schepen van Woonbeleid Maarten Devroye (NVA) deelde wel alvast mee dat de verkavelaar een oplossing heeft voorzien voor de waterproblematiek door een tweede project op te starten aan de gracht in de Linthofstraat. “Door die te verbreden en er tussenschotten te plaatsen zal de infiltratie van het regenwater veel beter gaan. Dit zal niet alleen zorgen voor een betere afwatering in het woonuitbreidingsgebied, maar zal ook de situatie voor de bewoners van de Groenstraat bevorderen. Op dit voorstel hebben de adviesinstanties Infrax, VMM en Velpedal inmiddels een positief advies verleend.”

Rijwoningen en appartementen

Volgens de gemeente bevat het project Valkenhof heel wat sterke punten. “Het is inmiddels duidelijk dat we goed moeten nadenken over onze woonruimte, zeker op het vlak van mobiliteit en duurzaamheid”, zegt schepen Vandebroeck. “Dit project voorziet verschillende typologieën van woningen waaronder heel wat kleinere kavels zoals de rijwoningen en de appartementen en daar is vraag naar bij jonge gezinnen. Deze kleinere kavels worden gecompenseerd door de realisatie van een gemeenschappelijk groen park waarvan elke inwoner van Boutersem gebruik kan maken. Bovendien zou het project worden ingeplant in de kern van Roosbeek, vlak bij de uitgeruste Leuvensesteenweg waar verschillende haltes van De Lijn zijn. Ook het station van Vertrijk ligt op korte afstand. Maar zoals gezegd moet de definitieve beslissing nog worden genomen en moeten we uiteraard rekening houden met de bekommernissen van omwonenden.”