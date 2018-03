Kunstroute lokt maar liefst 34 kunstenaars 14 maart 2018

02u52 0 Boutersem De tweede editie van de Kunstroute Boutersem vindt van vrijdag 27 tot en met zondag 29 april plaats: 34 kunstenaars uit Boutersem tonen hun werk in hun eigen atelier of op een gedeelde locatie.

Op vrijdagavond om 20 uur wordt de aftrap gegeven in de kerk van Neervelp. Het strijkorkest Stringendo en de coverband DD Top luisteren de avond op. De deuren gaan open vanaf 19 uur. Meerdere kunstenaars tonen die avond een werk dat ze maakten in het kader van de herdenking van het einde van WOI, of meer algemeen rond het thema 'oorlog en conflict'.





Op zaterdag 28 april en zondag 29 april ontvangen de kunstenaars je in hun atelier of stellen ze tentoon op een gedeelde locatie: de kerk van Butsel, Pastoriestraat 81, De Verfschuur, Leuvensesteenweg 206 en de kerk van Neervelp, Vertrijksestraat. Ook de leerlingen van de lagere graad van de Academie beeldende kunst nemen deel. Op zaterdag 28 april is er een open les in de Scoutslokalen van 9 tot 13 uur, waar iedereen welkom is om samen met de leerlingen te bouwen aan één grote constructie.





Op zaterdag en zondag vind je andere van hun werkjes in De Verfschuur. Kunstroute Boutersem is een initiatief van de deelnemende kunstenaars en de dienst cultuur. (VDT)