Koen Maes stoomt KF Vrijheid en Onafhankelijkheid klaar voor jubileumviering

12 december 2018

13u52 0 Boutersem Koninklijke Fanfare Vrijheid en Onafhankelijkheid Boutersem en de Jeugdband Boutersem vieren in 2020 hun 125-jarig bestaan. De voorbereidingen voor dit feestelijk moment worden nu al gestart. “Koen Maes werd zopas aangesteld als nieuwe dirigent en zal de fanfare klaarstomen in de eerste plaats voor het jaarlijks concert op 2 maart 2019 en dan verder naar 2020 toe”, kondigt Harry Cartois van de fanfare aan.

Een nieuwe dirigent vraagt uiteraard extra inspanningen van muzikanten en bestuur. “Vooral voor onze muzikanten is het wennen. Nieuwe accenten, zoals kleur en warmte binnen een orkest zijn niet zo voor de hand liggende items. Om dit te bereiken, dienen vastgeroeste gewoontes worden opgegeven”, aldus Harry. “Een uitdaging voor de muzikanten dus. Ook het bestuur draagt zijn steentje bij en muzikanten werden aangeschreven met de vraag om de draad terug op te pikken of om aan te sluiten in het orkest met zijn nieuwe dirigent. Zeven nieuwe muzikanten vonden deze wissel de moeite waard om onze vereniging te vervoegen. Met nog een paar twijfelaars zal deze teller de komende weken zeker nog toenemen. In onze vereniging zijn alle koper- en houtblazers welkom, alsook melodisch en ander slagwerk, en we zijn zelf nog op zoek naar een basgitaar. Onze repetitiedag is maandag van 20 tot 22 uur in de parochiezaal van Vertrijk in de Roosbeeksestraat. Muzikanten kunnen ook Harry contacteren via mail naar info@fanfareboutersem.be en op het nummer 0473/93.98.23.

“Onze Jeugdband, die op volle toeren draait en momenteel 21 jonge geschoolde muzikanten telt, wordt op haar beurt begeleid door dirigente Sara Cauwenberghs”, voegt Harry er nog aan toe. “In het voorjaar hadden wij nog ons project ‘Het Notenpaleis’ een totaalspektakel, geschreven en gedirigeerd door Sara, waaraan 120 kinderen, muzikanten, zangers en toneelspelers, deelnamen. De drie voorstellingen waren een succes en 700 bezoekers steunden hiermee ook het goede doel ‘Help Joke stappen’, met als resultaat 3.000 euro voor het goede doel. Nu kijken we uit naar een nieuw project samen met de fanfare en misschien nog met een derde partner om in 2020 onze jubileumviering te houden.”