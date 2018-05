Klimaatmobiel te gast 16 mei 2018

Denk je aan bouwen, verbouwen of je woning energiezuiniger maken? Breng dan zeker een bezoekje aan de klimaatmobiel. Hier krijg je alle informatie over duurzaam bouwen en wonen, over de BENovatiecoach, groepsaankopen, energiepremies en -leningen, hernieuwbare energie en klimaatacties. Van zondag 27 mei tot donderdag 31 mei kan je de klimaatmobiel terugvinden op het kerkplein in Roosbeek en van zaterdag 8 september tot vrijdag 14 september op de parking aan de gemeentelijke basisschool. (VDT)