Kinderen maken eigen blotevoetenpad 03 juli 2018

02u47 0

De leerlingen van het derde leerjaar van basisschool De Notelaar maakten een leuk blotevoetenpad in de tuin acher hun school. Dit was een beloning van De Kwartiermakers, een project waarbij de kinderen zowel in de klas als bij hun thuis een bepaald aantal minuten bijeen moeten lezen. Als ze daar in slagen, mogen ze een beloning verwachten. "Zo hebben we al visjes gekregen, een klasbal gehouden en film mogen kijken. In mei hebben we gelezen voor een blotevoetenpad." Toen al het harde werk er op zat, mochten de kinderen het pad officieel inhuldigen en dat werd een grote pretboel.





(VDT)