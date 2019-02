KF Vrijheid en Onafhankelijkheid concerteert met Jeugdband Boutersem vdt

13 februari 2019

Koninklijke Fanfare Vrijheid en Onafhankelijkheid Boutersem onder leiding van dirigent Koen Maes organiseert samen met de Jeugdband Boutersem onder leiding van Sara Cauwenberghs een concert op 2 maart om 19.30 uur in de gemeentelijke feestzaal van Boutersem. Kaarten kosten 7 euro in voorverkoop en zijn te verkrijgen bij de muzikanten en op het nummer 016/45.22.85. Meer info vind je op www.fanfareboutersem.be en via mail naar info@fanfareboutersem.be.