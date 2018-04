Kevin op groot scherm in de Time Out 06 april 2018

Op woensdag 18 april wordt de laatste aflevering van 'Down The Road' op Eén uitgezonden. Wekenlang konden de kijkers genieten van de avonturen van Kevin Van Den Bosch (33) uit Boutersem, die samen met programmamaker Dieter Coppens en vijf andere volwassenen met het syndroom van down op roadtrip door zeven landen ging. De laatste aflevering wordt om 20.35 uur op groot scherm uitgezonden in de Time Out, de taverne van de sporthal van Boutersem. Ook Kevin zal hierop aanwezig zijn.





(VDT)