Kerstconcert van Pasar in Sint-Annakerk vdt

14 november 2018

Pasar Boutersem organiseert op zaterdag 22 december een kerstconcert met het Koninklijk St.Ceciliakoor van Nieuwerkerken onder leiding van Ray Heeren. Dat vindt plaats in de Sint-Annakerk van Roosbeek om 19 uur. Kaarten kosten 8 euro kunnen verkregen worden op het nummer 0498/97.27.17 of via de website van de lokale afdeling van Pasar. Aan de kassa ter plaatse betaal je 10 euro.