Kerstconcert ART filiaal Boutersem vdt

06 december 2018

08u53 0

Op zaterdag 22 december is de gemeentelijke feestzaallangs de Kerkomsesteenweg van Boutersem het decor voor het jaarlijkse kerstconcert van het Boutersemse filiaal van de Academie Regio Tienen. Tijdens de kerstdagen komen heel veel mensen samen met familie en vrienden. Maar niet voor iedereen is dit een gelukkige periode. In de koude en donkere dagen voor Kerstmis zorgen de leerlingen voor wat warmte en licht in de duisternis met de kerstmusical ‘Het meisje met de zwavelstokjes’. De klassen muzieklab en woord zijn volop bezig met de voorbereidingen. De leerlingen zang en het samengestelde orkest zijn intussen aan het repeteren. Het belooft een mooie avond te worden. De kerstmusical begint om 19 uur en eindigt met een glaasje, aangeboden door het gemeentebestuur. Toegang is gratis.