Jong CD&V stelt nieuwe kandidates voor 06 juni 2018

Goele Lefever (19), Silke Vervliet (19) en Lejla Veselaj (20) vinden het belangrijk dat jongeren belangstelling hebben voor het politieke gebeuren. Zelf geven ze het voorbeeld. Op 14 oktober gaan ze voor eerst stemmen. Meteen zijn ze ook zelf kandidaat voor CD&V.





"We kijken op een positieve wijze naar politiek. Het is een manier om je te engageren."





Goele is studente handelswetenschappen in Brussel, Lejla legt zich, eveneens in Brussel, toe op interieurvormgeving en Silke is tweedejaarsstudente rechten in Leuven.





De komende weken schuiven ze het politieke gebeuren wat naar de achtergrond. Na de examens willen ze verder deelnemen aan het uitwerken van hun programmapunten.