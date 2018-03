Jens en Jonathan brengen als Bruurs eerste single uit 14 maart 2018

02u52 0 Boutersem De muzikale broers Jens en Jonathan Wouters gaan voortaan door het leven als Bruurs. Dat maakte het duo bekend op de showavond van zanger Freek Vanroy. Onder die naam brengen ze meteen een eerste eigen single 'Mijn obsessie' uit.

"We zijn van kindsbeen af gebeten door de zangmicrobe", zeggen Jens en Jonathan. "In het zog van onze ouders gingen we geregeld mee naar karaokeavonden." In 2014 nam Jonathan deel aan The Voice van Vlaanderen op VTM waar hij het schopte tot de battles. Jens nam deel aan kleine zangwedstrijden en vrije podia. "We brachten tot nu toe vooral covers van André Hazes, Elvis, Jan Smit en het betere Nederlandstalige werk. Dat concept kent intussen in de regio heel wat succes met als gevolg dat de boekingen vlotjes blijven binnenlopen."





De nieuwe single van Bruurs is een cover van een minder bekend nummer van Eros Ramazotti, waar Lex De Groot van LDG producties een nieuw arrangement op maakte en Freek Vanrooy zorgde voor de tekst. "Samen met Bova-entertainment uit Hoksem, met Marleen Boets en Freek Vanrooy, gaan we nu voor de maximale promotie van BRUURS", klinkt het enthousiast. Uiteraard hopen we op een doorbraak in heel Vlaanderen . De single wordt alvast heel goed onthaald op de radio en is ook te zien op Ment tv met een clip van de hand van Lex De Groot." (VDT)