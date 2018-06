Inschrijven voor de gezondheidswandeling 16 juni 2018

De gezondheidsraad organiseert op zondag 24 juni een wandeling door Boutersem. Natuur, beweging en gezond eten vormen de ingrediënten voor deze tocht van tien kilometer. Aan de start is er een aperitief en hapjes voorzien. Onderweg stop je voor een voor- en hoofdgerecht. Bij de aankomst krijg je een heerlijk dessert. Vertrekken kan tussen 11.30 en 12.30 uur aan het OCMW-gebouw aan de Oude Baan. Deelnemen kost 15 euro. Voor de inschrijven kan je tot 18 juni terecht bij Helga Bollens via mail naar helga.bollens@boutersem.be of op het nummer 016/72.10.71. (VDT)