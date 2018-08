Inschrijven tweedehandsbeurs 22 augustus 2018

Op zondag 30 september organiseert de Gezinsbond van Roosbeek een tweedehandsbeurs van 14 tot 16.30 uur in de parochiezaal van Roosbeek. Vanaf 8 september 10 uur kunnen standhouders zich hiervoor inschrijven. Dat kan op het nummer 016/69.41.81 of via mail naar het mailadres roosbeek.gezinsbond@gmail.com. Leden betalen 6 euro per tafel, niet-leden 8,50 euro. Een kledingrekje huren kan een twee euro. (VDT)