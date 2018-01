Initiatieles Tao 02u29 0

Op 18 januari kan je deelnemen aan een initiatieles Tao Relaxatie en Qigong, gezond ontspannen en rustig bewegen, voor jong en oud. Iedereen is welkom van 20 tot 21.30 uur in de gemeentelijke feestzaal. Deelname is gratis. Voor info kan je mailen naar annemievanpoucke@skynet.be. (VDT)