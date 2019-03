Infomoment pleegzorg vdt

07 maart 2019

16u13 0

Op dinsdag 9 april om 20 uur organiseert CM Boutersem een infomoment rond pleegzorg. De gastspreker is niemand minder dan Jan Brocatus, coördinator Pleegzorg Vlaanderen en voormalig directeur van Amnesty International Vlaanderen. Dit infomoment vindt plaats in CC Eyckeveld, Kerkomsesteenweg 55 Boutersem. De toegang is gratis, maar er wordt gevraagd vooraf in te schrijven via mail naar patrick.vanderveken@cm.be of op het nummer 016/35.96.00. Meer info vind je op www.pleegzorgvlaanderen.be.