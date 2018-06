Infoavond werken Boskouterstraat 07 juni 2018

Infrax start na het bouwverlof met de aanleg van een nieuw gescheiden rioleringsstelsel in de Boskouterstraat en de aansluitende straten, een klein gedeelte van de Malendriesstraat, Leuvensevoetweg, Driesstraat, Struisblokstraat, Haarbeekweg en Chankelaarstraat. Ter voorbereiding van de rioleringswerken voeren de nutsmaatschappijen werkzaamheden uit. De gemeente financiert mee voor de aanleg van een nieuw wegdek en kantstroken. Om de werken toe te lichten, wordt er vanavond een infomoment georganiseerd vanaf 19 uur in de Boerenzaal in Kerkom. (VDT)