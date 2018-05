Infoavond over mobiliteit en verkeer 03 mei 2018

Vanavond is iedereen welkom om19 uur in het cultureel centrum, Kerkomsesteenweg 55, voor een infoavond rond mobiliteit en verkeer. "Samen met de inwoners gaan we in dialoog om de pijnpunten in het Boutersemse verkeer beter te benoemen en om concrete oplossingen te formuleren", klinkt het bij organisator Groen Boutersem. Mobiliteits- en duurzaamheidsexpert, Wouter Florizoone, kabinetsadviseur op de provincie Vlaams-Brabant, zorgt voor extra toelichting over dit thema. De aanwezigen worden getrakteerd op een gratis drankje en hapje. (VDT)