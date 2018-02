Inbraken in verschillende woningen 27 februari 2018

Bewoners van een huis in de Aandorenstraat in Tienen stelde zaterdagochtend rond 8.05 uur vast dat dieven getracht hadden in te breken. De dader(s) raakte(n) de woning echter niet binnen.





In de Nieuwstraat in Boutersem stelden bewoners van een huis zaterdagvoormiddag rond 9.20 uur vast dat dieven ingebroken hadden. Hoe de daders de woning konden binnendringen en wat er precies werd gestolen is echter nog niet geweten. (KBG)