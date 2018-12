Het vredeslicht komt zondag naar Boutersem vdt

11 december 2018

14u36 0 Boutersem Op zondag 16 december om 18 uur komt het vredeslicht naar Boutersem. Doel is om dit zo ruim mogelijk te verspreiden onder de inwoners als een teken van vrede, hoop, verdraagzaamheid en verbondenheid. “Omdat het vredeslicht van niemand en van iedereen is, willen we alle inwoners van Boutersem bij dit initiatief te betrekken”, zegt Guido Dumon.

In 1986 ontstond in een Oostenrijkse televisiestudio het idee om het vredeslicht van Bethlehem door te geven als symbool van vrede onder de mensen. En sinds 1986 wordt in de weken voor Kerstmis het vredeslicht elk jaar door een kind uit Noord-Oostenrijk in de geboortegrot in Bethlehem ontstoken .Van Bethlehem reist het vredeslicht per vliegtuig naar Wenen. Tijdens het derde adventsweekend wordt het vredeslicht verdeeld over alle plaatsen in Oostenrijk en naar de meeste Europese landen. Uit Oostenrijk vertrekken dit jaar op 15 december treinen met het vredeslicht naar alle hoeken van het continent.

De jongste jaren komt het vredeslicht ook naar Vlaanderen. In meerdere steden en gemeenten wordt het vredeslicht onthaald en verspreid. En dit jaar dus ook in Boutersem. Om dit mogelijk te maken ontstond een samenwerking tussen de gemeente Boutersem, de twee jeugdbewegingen (Scouts en Chiro), de drie basisscholen en de Pastorale Zone Sjalom.

Op zondag wordt het licht onthaald op het vroegere voetbalterrein aan de Boststraat. Daar worden fakkels aangestoken en gaat men in stoet naar het gemeentehuis, waar na aankomst rond 19 uur een korte plechtigheid is en waar de deelnemers een drankje wordt aangeboden.