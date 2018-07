Het Vliegend Wiel viert feest 10 juli 2018

Wielerclub Het Vliegend Wiel Willebringen organiseert dit weekend festiviteiten. Op vrijdag kan je vanaf 20.15 uur deelnemen aan de kaartavond boomke wies in het Buurthuis.





Zaterdag is er, eveneens in het Buurthuis, een bloemenbal om 21 uur met optredens van Omer en Bobby Prins. Inkom is gratis. (VDT)