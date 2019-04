Het Balanske en United by Wheels houden pastadag VDWT

10 april 2019

11u53 0

Het Balanske uit Tielt-Winge en United by Wheels uit Boutersem houden een pastadag op zondag 14 april, in de gemeentelijke feestzaal, Kerkomsesteenweg 45 in Boutersem.

Van 11.30 tot 14.30 uur en van 17 tot 20 uur is er een buffet met spaghetti bolognaise, vegetarische spaghetti, macaroni met ham en kaas en tagliatelle met zalm. Als dessert zijn er taart en dame blanche. Je kan ook meedoen aan de tombola.

De prijs is 12 euro voor volwassenen, 6 euro voor kinderen jonger dan 12 jaar. Het is gratis voor peuters jonger dan drie. Inschrijven kan via unitedbywheels@gmail.com met vermelding van je naam en aantal volwassenen en kinderen, en of je op de middag of ’s avonds komt eten. Het kan ook via dit formulier: https://goo.gl/forms/0W1wUGlrgMn7YCuF3

De opbrengst gaat naar de werking van beide verenigingen. Het Balanske is een vrijetijdszorgcentrum in Tielt-Winge voor personen met een beperking en hun gezin. United by Wheels biedt rolstoelsport aan voor mensen met en zonder fysieke beperking. Hun activiteiten gaan door op zondagnamiddag tussen 14 en 16 uur in de sporthal van Boutersem. Nieuwe leden vanaf 16 jaar zijn welkom. Info via unitedbywheels@gmail.com.