Herdenking einde WO II 03 mei 2018

Het gemeentebestuur en de Vriendenkring van de Politieke Gevangenen Boutersem nodigen iedereen uit op zaterdag 5 mei om deel te nemen aan de herdenkingsplechtigheid 73ste verjaardag einde Wereldoorlog II 8 mei 1945 en de bevrijding van de concentratiekampen. De samenkomst en het onthaal van de delegaties, genodigden en vaandrigs vinden plaats om 9.30 uur op het plein voor de Sint-Hilariuskerk in Boutersem. Na de plechtige herdenkingsmis opgeluisterd door het Sint-Hilariuskoor vindt er een bloemenhulde plaats aan het Monument van de Politiek Gevangenen aan de Leuvensesteenweg met de Last Post. Naderhand wordt er een receptie aangeboden door het gemeentebestuur in de Time Out. (VDT)