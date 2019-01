Hans Backeljauw nieuwe voorzitter CD&V Boutersem vdt

21 januari 2019

De leden van CD&V Boutersem kozen Hans Backeljauw unaniem als nieuwe partijvoorzitter in opvolging van ontslagnemend voorzitter Dirk Vanhecke die het voorzitterschap 11 jaar voor zijn rekening nam. Hans is een gedreven 44-jarige persoon die niet snel van opgeven weet. Hij was bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen kandidaat voor CD&V en behaalde bij zijn debuut 170 voorkeurstemmen. Hans wil verder gaan op het elan van Dirk maar streeft er ook naar zijn eigen accenten te leggen en wil vooral een weg vooruit met zorg voor oud en jong in de gemeente. Verder werd ook Kelly Van Den Bosch als voorzitster van ‘Vrouw en maatschappij’ en Guido Dumon als voorzitter van de ‘Senioren’ verkozen.