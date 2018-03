Halvering forfaitaire afvalbelasting 17 maart 2018

02u47 0 Boutersem Schepen van Financiën Chris Vervliet (CD&V) kondigde op de gemeenteraad een halvering van de forfaitaire afvalbelasting aan.

Gezinnen betalen voortaan 27,50 euro in plaats van 55 euro. Voor alleenstaanden daalt het tarief van 27,50 euro naar 13,75 euro. "Om de gemeentefinanciën gezond te maken, hebben we de voorbije jaren maatregelen moeten nemen die niet prettig waren. Nu het weer wat beter gaat, willen we geleidelijk iets teruggeven aan de bevolking." Hij ging niet in op de vraag van N-VA en Open-Vld om de belasting volledig af te schaffen. "De ontsporing van de gemeentefinanciën was deels het gevolg van overmoedige belastingverlagingen in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2006. Laten we niet dezelfde fout maken en in kleine stapjes werken." (VDT)