Groepsaankoop oordoppen kent succes 26 mei 2018

Naar schatting loopt 20 procent van de jongeren gehoorschade op door blootstelling aan lawaai. Daarom organiseerden de jeugdraad en de jeugddienst een groepsaankoop van op maat gemaakte oordoppen.





"Oorspronkelijk mikten we op 100 deelnemers en ook al hebben we dat net niet gehaald, toch zijn we tevreden met de opkomst!" aldus gemeenteraadslid Yassine Semlali.





Aangezien het om een groepsaankoop gaat, was het belangrijk met zo veel mogelijk te zijn. "Weet dat zulke oordoppen gemakkelijk 150 euro kunnen kosten", benadrukt Semlali. "Daarom was Amplifon bereid in prijs te zakken tot 105 euro. Bovendien geeft de jeugdraad een extra tussenkomst van 15 euro waardoor je op 90 euro valt." (VDT)