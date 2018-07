Groen: "Waar blijft dat tragewegenplan?" 19 juli 2018

Gemeenteraadslid voor Groen Tom Vanvlierberghe betreurt het dat de gemeente nog geen tragewegenplan klaar heeft.





"We hebben wel alle tragen wegen in kaart gebracht, maar een prioriteitenplan is er enkel voor Boutersem en Roosbeek", geeft schepen Günther Janssens (sp.a) toe. "Dit heeft de laatste vijf jaar inderdaad op een wat lager pitje gestaan." (VDT)