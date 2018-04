Groen gaat met frisse lijst voor bestuursdeelname 10 april 2018

02u38 0

Voorzitter Jos Thys en secretaris Hannelore De Schuyteneer trekken de lijst van Groen Boutersem voor de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober. Gemeenteraadslid Tom Van Vlierberghe duwt de lijst. "Groen gaat voor drie zetels en wil graag mee besturen", klinkt het. Op de derde plaats staat nieuwkomer Jan Vanautgaerden. Hij engageert zich vanuit een bezorgdheid voor de verkeersveiligheid in Boutersem, een van de meest terugkerende items die Groen Boutersem de laatste weken tijdens zijn deur-aan-deurgesprekken noteerde. "De inwoners klagen onder andere over het sluipverkeer en de vele laagvliegers in de woonstraten ", zegt Vanautgaerden. "Ouders durven hun kinderen niet alleen naar school te sturen bij gebrek aan veilige voet- en fietspaden. Groen wil deze problemen echt aanpakken." (VDT)