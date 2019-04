Groen-fractieleider Jos Thys gaat voor het Vlaams parlement vdt

04 april 2019

08u20 0

Groen-gemeenteraadslid Jos Thys komt op bij de parlementsverkiezingen van 26 mei. Hij staat op de tiende plaats van de lijst voor het Vlaams parlement, die wordt getrokken door An Moerenhout.

Thys, sinds januari fractieleider van de groene fractie in de Boutersemse gemeenteraad, is ambitieus. “Met deze tiende plaats wil ik mijn steentje bijdragen om de groene golf van 14 oktober in onze gemeente en provincie te overtreffen. De uitdagingen zijn enorm. De wachtlijsten in de zorg zijn niet verminderd, de armoede neemt toe, van gelijke kansen in het onderwijs is te weinig sprake en een klimaatbeleid ontbreekt simpelweg, op Vlaams en federaal niveau”, aldus Thys. “Ik ben ervan overtuigd dat de kandidaten op onze Vlaamse en federale lijst, aangevoerd door An Moerenhout en Jessika Soors, voor de broodnodige verandering kunnen zorgen.”

Soors kwam onlangs nog spreken op de nieuwjaarsreceptie van Groen Boutersem. “We trekken naar de Vlaams-Brabantse kiezer met concrete plannen om armoede aan te pakken en een mobiliteitsrevolutie in gang te zetten. Jos is de geknipte man om dat programma mee uit te dragen.” An Moerenhout, vorig jaar nog te gast bij Groen Boutersem, vult aan. “We hebben een jonge, diverse ploeg met een gedrevenheid om op 26 mei een mooi resultaat neer te zetten.”