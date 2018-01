Greta Vanden Bempt opnieuw lijsttrekker N-VA 02u56 0 Boutersem Afgelopen zondag hield N-VA Boutersem zijn nieuwjaarsreceptie in Het Schuttersveld in Neervelp. Kersvers voorzitter Chris Huon benadrukte er de ambities van de partij.

"We hebben sinds kort een nieuw bestuur op poten gezet: een mengeling van oude en nieuwe gezichten, maar vooral een zeer enthousiast en eensgezind team dat werk wil maken van de verandering. We willen mee besturen."





Vlaams Volksvertegenwoordiger Bart Nevens (N-VA) had als gastspreker de eer om de eerste namen bekend te maken voor de gemeentelijke verkiezingslijst van N-VA Boutersem. De lijst zal opnieuw getrokken worden door Greta Vanden Bempt uit Vertrijk, gevolgd door Nicolas Bollion uit Boutersem, Peggy-Ann Kruisland uit Neervelp, Marie-Rose Barbier uit Roosbeek en Johan Gaublomme uit Willebringen. Net als zes jaar geleden zal Maarten Devroye, zoon van Greta, de lijst duwen. (VDT)