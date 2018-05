Gratis sportelen in gemeentelijke sporthal 18 mei 2018

Elke laatste vrijdag van de maand mag iedereen helemaal gratis komen sporten in de gemeentelijke sporthal van Boutersem.





"Er is vanaf nu geen enkel excuus meer om niet te sporten in Boutersem", zegt Sam Robijns, bezieler van Danshuis Boutersem en lid van de sportraad. Ze wil iedereen een duwtje in de rug geven, ongeacht de leeftijd. Schepen van Sport Gunther Janssens (sp.a) en OCMW-voorzitter Maurice Rodeyns (CD&V) zetten hun schouders mee onder dit initiatief. De gemeente stelt haar infrastructuur ter beschikking, het OCMW doet een duit in het zakje en zorgt voor het sportmateriaal. "Je uitleven, je ontspannen, je conditie op peil houden en op een fijne manier mensen ontmoeten, dat is het doel van deze sportelnamiddag", aldus Sam. "Voorlopig ligt de focus op badminton en tafeltennis, maar in de nabije toekomst zal er ook seniorengym aangeboden worden."





Meer info vind je op www.sportraadboutersem.be. (VDT)