Gemeenteraad Boutersem zet Earth Hour extra in de kijker

30 maart 2019

Vandaag gaan alle lichten uit in Boutersem in het teken van Earth Hour. Om 20.30 uur zullen de lichten een uurtje gedoofd worden. “Maar we organiseren van 20 tot 22 uur ook een activiteit voor alle inwoners van Boutersem”, aldus schepen Maarten Devroye (N-VA).

“Met het college wilden we iets ludiek organiseren op het moment wanneer het licht uitgaat. Hetgeen je dan het best kan zien, is natuurlijk de fantastische sterrenhemel. Mensen staan tegenwoordig niet snel meer stil bij de pracht van ons universum. Omdat het iets is dat iedereen aanbelangt, hebben we de gemeenteraad mee ingeschakeld. Samen brengen we een fijn gevuld programma voor kinderen en volwassenen”, aldus de schepen.

De kinderen kunnen aansluiten in het knutseltentje waar ze onder begeleiding raketten, vliegende schotels of tekeningen kunnen maken. Of ze kunnen het planetenpad uitproberen waarbij ze vanaf de zon van planeet tot planeet kunnen springen naar Pluto en terug. Voor de iets jongere kinderen wordt een verhaal voorzien als reis tussen de sterren door. De ouders kunnen ondertussen de sterren aanschouwen, sterrenbeelden ontdekken en planeten verkennen of op de achtergrond meegenieten van het geluk van de kinderen.