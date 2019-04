Gemeentebestuur zet in op omgevingshandhaving vdt

12 april 2019

08u21 0

Op de laatste gemeenteraad van werd de begroting goedgekeurd. Hierin wordt door de meerderheid ook 8.000 euro voorzien om een daadkrachtige omgevingshandhaving te ontplooien dankzij een samenwerking met de intercommunale Interleuven.

Met het Handhavingsdecreet Omgeving en het bijhorende uitvoeringsbesluit hebben lokale besturen meer instrumenten gekregen om betere controle te kunnen uitvoeren en dito op te treden bij milieu- en bouwovertredingen.Deze mogelijkheid wil de meerderheid in Boutersem dan ook te volle aangrijpen en een eigen gemeentelijk prioriteitenkader voor handhaving opstellen. “Hierdoor kunnen we overtredingen vaststellen en indien nodig kan er overgegaan worden tot beboeting”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Janina Vandebroeck (Open Vld). “Binnen onze gemeente wordt er heel wat verbouwd en gebouwd. Dit zal de komende jaren niet anders zijn. Om te zorgen dat dit gebeurt volgens de verleende vergunningen en de daarbij opgelegde voorwaarden, moeten we een krachtdadig handhavingsbeleid hiervoor op poten zetten. Bovendien moeten we kort op de bal kunnen spelen bij milieuovertredingen zoals bijvoorbeeld het sanctioneren van een niet-vergunde opslag van afval. Een goede omgeving is belangrijk voor iedereen”.