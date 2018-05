Gemeentebestuur wil vuurwerk afgeschaft zien 18 mei 2018

02u31 0 Boutersem Op de agenda van de gemeenteraad volgende donderdag staat de afschaffing van het afsteken van vuurwerk op oudejaarsavond.

"Dit is nieuw", zegt burgemeester Sarah Boon. "Tot nu toe werd het afsteken van vuurwerk op 31 december toegelaten mits goedkeuring door de burgemeester en enkel tussen 24 uur tot 00.10 uur, maar niemand respecteert deze voorwaarden. Er wordt vuurwerk afgestoken vanaf 23 uur of zelfs nog vroeger."





"Op zich heb ik niets tegen vuurwerk, het is mooi om naar te kijken maar daar blijft het bij. Als je de gevaren en de ongerustheid van de inwoners in overweging neemt, zijn er meer negatieve dan positieve aspecten. Mensen moeten soms van 23 uur tot een stuk na middernacht oudejaar doorbrengen in hun stal bij de dieren om ze gerust te stellen."





"En het afsteken van vuurwerk is bovendien een dure zaak. Het is heel raar dat sommige mensen commentaar geven op bijvoorbeeld de kosten van huisvuil, terwijl zij met plezier honderden euro's willen besteden om een kwartier naar vuurwerk te kijken." (VDT)