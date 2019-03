Gemeentebestuur volgt goede voorbeeld van haar zwerfvuilrapende inwoners vdt

16 maart 2019



Dit weekend houdt gemeente Boutersem naar jaarlijkse gewoonte haar lenteschoonmaak. De nieuwe bestuursploeg startte het jaar met een duidelijke inzet op de zwerfvuilproblematiek. Dit weekend vindt de Boutersemse lenteschoonmaak plaats en ook het college en verschillende gemeenteraadsleden van meerderheid en oppositie dragen elk hun ‘zakje’ bij.

Dankzij enkele enorm geëngageerde burgers kwam de problematiek van zwerfvuil steeds meer onder de aandacht. Er was een actieve vraag naar meer materiaal en naar een duidelijke regeling omtrent de zwerfvuilophaling. Schepen van Toerisme Tinne Alaerts (CD&V) boog zich hier samen met de bevoegde ambtenaren over. “Onze gemeente had reeds een mooi aanbod aan materiaal ter ondersteuning van zwerfvuilopruiming. Zowel vuilzakken, handschoenen als hesjes zijn ter beschikking voor de vrijwilligers. De stokken bleken effectief toe aan uitbreiding en dus werden er 40 nieuwe stuks besteld via mooimakers. Verder hebben we de ophaling van het verzamelde zwerfvuil op punt gezet. Inwoners kunnen via het officiële meldingsformulier een melding maken van hun ingezamelde zak zwerfvuil. Op dat meldingsformulier moet men duidelijk vermelden waar de technische dienst de zwerfvuilzakken kan ophalen. Alle zakken die gemeld worden voor donderdag 12 uur worden op vrijdagvoormiddag door de gemeentelijke technische dienst opgehaald.”

Schepen Alaerts (CD&V), ook bevoegd voor Communicatie, wijst verder nog op een belangrijk aspect. “Het zwerfvuil verzamelen en ophalen is één belangrijke zaak. Maar de sensibilisering van de problematiek is dat evenzeer. Ook daartoe zetten we als gemeente de nodige stappen. Zo heeft onze communicatieambtenaar een duidelijke communicatiecampagne op diverse gemeentelijke kanalen gevoerd. Een campagne die we jaarlijks zullen voeren. Om de problematiek te duiden, worden alle ophaaladressen in kaart gebracht. Zodoende creëren we een gemeentelijke kaart met mogelijke probleemzones én kunnen we de actieve zwerfvuilverzamelaars op tijd en stond gepast te bedanken.”