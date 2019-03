Gemeentebestuur keurt capaciteitsverhoging gemeentelijke basisschool goed vdt

01 maart 2019

De gemeenteraad keurde gisteravond unaniem een capaciteitsverhoging voor de gemeentelijke basisschool Boutersem goed. “Ook dit jaar houden we vast aan het principe dat kamperen voor de schoolpoort in Boutersem niet nodig zal zijn. We zorgen er voor dat er voldoende plaatsen zijn”, aldus schepen van Onderwijs Tinne Alaerts (CD&V).

De capaciteit komt voortaan op 645 leerlingen te liggen. Verdeeld over alle vestigingsplaatsen geeft dit 20 leerlingen voor elke wijkschool (Willebringen en Neervelp) en 625 leerlingen in de Boutersemse vestiging. Ook tussen het lager en kleuter onderwijs wordt een opdeling gemaakt. De capaciteit voor het kleuteronderwijs blijft vastgelegd op de huidige capaciteit van 225 leerlingen. De effectieve verhoging doet zich voor in het lager onderwijs. Deze neemt toe met 20 leerlingen, zodat de capaciteit op 380 komt te liggen.

“Doordat we vragen aan de school om alle inschrijvingen op te vangen, staat daar uiteraard tegenover dat de gemeente rekening houdt met de noden om kwaliteitsvol onderwijs te blijven garanderen. Zo zullen we erover waken dat er bijkomende klasruimte wordt voorzien. De gemeente engageert zich om de extra inspanningen die de school doet voor gemeentelijke opdrachten, zoals het opvangen van een stijgend kinderaantal, te neutraliseren”, besluit schepen Alaerts.