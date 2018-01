Gemeente ziet aantal sporters toenemen 02u33 0 Foto Vanessa Dekeyzer De groep achter de 'Dodentocht Boutersem 2018'. Boutersem De sportraad mocht zopas zijn jaarlijkse sportprijzen uitreiken. En dat worden er elk jaar meer.

"Gezien onze investeringen in sportinfrastructuur de laatste jaren ontstaan er verschillende nieuwe sportverenigingen en valt het op dat steeds meer mensen gaan sporten en bewegen", zegt schepen van Sport, Günther Janssens (sp.a).





"Dat is uiteindelijk ook de bedoeling van het sportbeleid. Sporten brengt mensen samen, is fijn om te doen en maakt ons gezonder. Uit recent onderzoek blijkt daarenboven dat mensen die meer bewegen, ook gelukkiger zijn."





Aparte initiatieven

Naast sportverenigingen zijn er ook aparte initiatieven van inwoners die, zonder dat ze een club vormen, het initiatief nemen om in een groep te gaan sporten of bewegen. Een voorbeeld hiervan





is de groep 'Dodentocht Boutersem 2018'. "Dat is een fijne groep van mensen uit Boutersem die volgend jaar een dodentocht wil gaan wandelen. Hun initiatief staat open voor iedereen." Wie





interesse heeft, kan contact opnemen via mail naar rosy-nuyts@hotmail.com of bart.vandermaesen@telenet.be. Je kan voor meer info ook terecht op de Facebookgroep. (VDT)