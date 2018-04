Gemeente neemt afscheid van Kevin in Down the road 19 april 2018

02u25 1 Boutersem De voorbije weken kon heel Vlaanderen in het populaire Eén-programma Down The Road genieten van de avonturen van Kevin Van Den Bosch uit Boutersem, een goedlachse 33-jarige man met het syndroom van Down.

Daarin ging hij samen met programmamaker Dieter Coppens en vijf andere volwassenen met dezelfde beperking op roadtrip door zeven landen. Al snel bleek duidelijk dat Kevin de favoriet van het programma zou worden. Er daagde dan ook heel veel volk op gisteravond in cafetaria Time-Out in Boutersem, waar de laatste aflevering op groot scherm werd uitgezonden in aanwezigheid van Kevin en zijn medereizigers en een cameraploeg van de VRT. "Ik ken Kevin en zijn familie al lang, aangezien ze ook in Boutersem wonen en net als ik actief zijn in 't Balanske in Tielt-Winge", zegt fan Bart Dusart. "Met veel belangstelling heb ik de afleveringen gevolgd en ik vond de passage van Kevin eerlijk en authentiek! Hij is echt een grote knuffelbeer met een groot hart, die altijd klaar staat om anderen te helpen." Voor de start van de uitzending nam het schepencollege de tijd om Kevin in de bloemetjes te zetten. "We vinden het geweldig wat deze mooie mensen laten zien hebben", zegt burgemeester Sarah Boon (sp.a). "Vandaar dat we niet alleen Kevin een kleine attentie, maar ook de vijf andere reizigers een attentie overhandigd hebben." (VDT)