Gemeente deelt geboortebomen uit vdt

21 maart 2019

In 2018 werden er 81 kinderen geboren in Boutersem, 50 jongens en 31 meisjes. Zesendertig ouders van deze kindjes bestelden een geboorteboom, aangeboden door het gemeentebestuur.

Iedereen kon kiezen tussen twaalf bomen, aangepast aan zijn eigen tuin, namelijk een eenstijlige meidoorn, es, esdoorn, haagbeuk, vogelkers, veldesdoorn, zomereik, winterlinde, zoete kers, wintereik, of een halfstam appel- of kersenboom.

“Het gemeentebestuur organiseert de geboorteboomactie om een oude traditie nieuw leven in te blazen, om het planten van inheemse bomen en struiken aan te moedigen en met als doel kinderen en hun ouders op een positieve wijze in contact te brengen met de natuur, zodat ze zelf de waarde van een gezonde natuur gaan inzien”, klinkt het. Zaterdag 23 maart worden in het cultureel centrum de bomen verdeeld. Dit gaat gepaard met een kleine receptie.