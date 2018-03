Gemeente bij statiegeldalliantie 23 maart 2018

Op de jongste gemeenteraad diende Tom Van Vlierberghe, gemeenteraadslid voor Groen, een motie in voor de toetreding tot de statiegeldalliantie. De gemeenteraadsleden stemden unaniem vóór deze toetreding. Dat betekent evenwel niet dat het selectief ophalen van pmd en zachte plastics verdwijnt. "Groen is zeer tevreden met deze gemeenteraadsbeslissing. Onze partij verwacht dat naast burgers, organisaties en de lokale overheid ook de Vlaamse overheid zijn steentje bijdraagt voor een netter grondgebied", aldus Tom Van Vlierberghe. "Statiegeld op blikjes en plastic flessen is volgens ons een essentieel onderdeel om te komen tot een aanzienlijke vermindering van het zwerfafval in de gemeente. De invoering zal ook zorgen voor een vermindering van de gemeentelijke kost voor het opruimen van zwerfafval."





(HCH)