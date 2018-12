Gelden voor fietspad tussen Vertrijk en Willebringen vdt

21 december 2018

08u21 0

De gemeente Boutersem voorziet 188.219 euro voor een fietspad tussen Vertrijk en Willebringen. Tussen de bebouwde kommen gaat het om een vrijliggend fietspad, in de bebouwde kom gedeeltelijk om fietssuggestiestroken, gedeeltelijk om gemengd verkeer.

“Een vrijliggend fietspad in de bebouwde kom was niet mogelijk. Met name in Vertrijk hadden dan sommige opritten moeten heraangelegd worden met een hellingspercentage van meer dan 30 procent”, verduidelijkt schepen voor Strategische Verkeersprojecten Chris Vervliet (CD&V). “Dit fietspad is onderdeel van de Ruilverkaveling Willebringen. De bedoeling is om uiteindelijk een fietsverbinding tot Meldert uit te bouwen, wat vooral interessant is voor scholieren die naar het Sint-Janscollege in Meldert fietsen.”

De aanleg van het fietspad is gepland voor 2019. De provincie en het Vlaamse Fietsfonds subsidiëren 80 procent van de werken. Het vervolgtraject langs de Willebringsestraat richting Honsem zal wellicht in 2020 volgen. “De vertraging heeft te maken met subsidies die nog moesten toegezegd worden. In het gehucht Honsem zal het project nog meerdere jaren vertraging oplopen omdat daar moet gewacht worden op rioolwerken. Het gaat evenwel over een relatief kort traject. Het veel langere traject op grondgebied Hoegaarden, tussen Honsem en Meldert, zal opgestart worden in 2019. Met wat geluk zullen scholieren binnen een tweetal jaar een stuk veiliger naar Meldert kunnen fietsen”, besluit Vervliet.