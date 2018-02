Geld en juwelen gestolen 10 februari 2018

Aan het Kerkeveld hebben inbrekers een raam van een woning vernield. Ze doorzochten het huis vervolgens, en gingen aan de haal met geld en juwelen. Ook in de Vertrijksestraat werd ingebroken via een raam, maar hier is het niet duidelijk of de daders ook met iets aan de haal konden gaan. (VDT)