Fusieploeg in 2019-2020 in competitie

05 april 2018

02u32 0 Boutersem De voetbalclubs van Boutersem hebben samen aangekondigd om te fusioneren. Dit nieuws komt kort nadat V. Boutersem na 71 jaren besliste om de handdoek in de ring te gooien. Tegen seizoen 2019-2020 komt er één nieuwe fusieploeg voor heel Boutersem.

Vorig jaar fusioneerde Sporting Roosbeek met Jong Neervelp, maar nu hebben de twee resterende ploegen, Racing Butsel en Sporting Roosbeek-Neervelp ook aangegeven de krachten te willen bundelen. Daarmee is de cirkel rond.





Voetbalfusies zijn de laatste tijd schering en inslag in onze regio uit noodzaak om te overleven. Het aantal toeschouwers daalt en er zijn ook steeds minder vrijwilligers te vinden. Volgens de initiatiefnemers van deze fusie gaat de ambitie van de nieuwe ploeg veel verder dan enkel overleven.





"We wensen een duurzame club met regionale uitstraling uit te bouwen waar kwaliteit centraal staat', zegt Jef Vandevin, voorzitter Racing Butsel. "En we wensen een financieel gezonde club te zijn met een sterke identiteit en een prima jeugdwerking. Een sterke club uitbouwen kan immers niet zonder een goede jeugdwerking."





Jeugd is de toekomst

Erik Baeb, voorzitter van de jeugdsamenwerking VZW Boutersem United, beaamt dit. "De jeugd is de toekomst. We willen een kwalitatief sterke jeugdopleiding uitbouwen die tegen 2020 minstens twee kwaliteitssterren (red. provinciaal niveau) kan voorleggen. Daarenboven zal een betere doorstroom naar de seniorenploeg meer toeschouwers en sponsors aantrekken."





Gunther Janssens, schepen van Sport en Jeugd, is bijzonder tevreden met het initiatief.





"De huidige jeugdsamenwerking van Boutersem United is een succes en een voorbeeld voor Vlaanderen, maar het stond in de sterren geschreven dat een fusie het noodzakelijk sluitstuk zou worden van de in 2010 opgestarte jeugdsamenwerking. Een fusie is echter niet mogelijk zonder dat alle partijen er zelf de noodzaak van inzien. Ik ben tevreden dat ze zelf beslist hebben om deze moeilijke stap te nemen."





Samen met Jef Vandevin hoopt Emiel Onsea, voorzitter van Roosbeek-Neervelp, dat de supporters en vrijwilligers de keuze van het bestuur steunen.





"We weten dat er bij supporters langs beide kanten vragen zijn bij de beslissing om samen te gaan, maar we willen de nadruk leggen op de toekomst eerder dan op het verleden. We zullen iedereen nodig hebben om een succesvolle nieuwe ploeg uit te bouwen."





De nieuwe en ambitieuze ploeg is op zoek naar geïnteresseerde bestuurdersleden, een jeugdcoördinator en vrijwilligers. Geïnteresseerden kunnen een e-mail sturen naar sport@boutersem.be.