Fotowedstrijd rond tien jaar pastorietuin Roosbeek 28 februari 2018

Ter gelegenheid van de Dag van het park en het tienjarig bestaan van de pastorietuin organiseert de kerkfabriek van Roosbeek een fotowedstrijd met bijhorende fototentoonstelling. Haal de fotograaf in je naar boven en ga aan de slag om personen of gebouwen van Roosbeek te fotograferen. Er zijn twee deelnemerscategorieën voorzien: jonger en ouder dan 15 jaar. De beste twee in elke categorie worden met een prijs beloond. Uit de ingezonden foto's zal een vakkundige jury een selectie maken naar kwaliteit en diversiteit om een tentoonstelling samen te stellen. Iedereen kan gratis deelnemen met maximum vijf foto's. Het wedstrijdreglement vind je op www.pastorietuinroosbeek.be (VDT)