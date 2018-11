Florine blaast 101 kaarsjes uit vdt

29 november 2018

Florine heeft zopas 101 kaarsjes mogen uitblazen. Alle medebewoners en het personeel van haar verblijfplaats, het woonzorgcentrum Vondelhof in Roosbeek, mochten mee delen samen met haar familie in de feestvreugde. Florine werd geboren op 29 november 1917 in Tienen. In 1935 trad ze in het huwelijksbootje. Haar man overleed in 1978 aan een bloedklonter. Florine heeft twee kinderen, 5 kleinkinderen, 5 achterkleinkinderen en 2 achter achterkleinkinderen. Als huisvrouw zorgde ze voor de kinderen, maar ze heeft ook 7 jaar in een fabriek gewerkt waar ze kousen maakten. Sinds 2010 is ze bewoonster van WZC Vondelhof, waar ze graag gezien wordt.