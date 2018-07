Fietspad Klein Heidestraat 06 juli 2018

02u26 0

De gmeente Boutersem wil het fietspad vanuit Bierbeek langs de Klein Heidestraat doortrekken tot aan de bebouwde kom van Neervelp. Dankzij subsidies kan de gemeente de kostprijs van deze fietspaden drukken. Schepen Chris Vervliet schat dat de gemeente zelf ongeveer 1,5 miljoen zal moeten ophoesten. "Deze kostprijs kan wel toenemen als er samen met de aanleg van fietspaden ook verbeteringswerken aan het wegdek worden uitgevoerd. Zeker in het geval van de Kerkomsesteenweg is dit aangewezen", aldus de schepen. "Het wegdek is er volledig versleten. Misschien moeten we de werken van de eerste keer goed doen en opteren voor een heraanleg van het wegdek in asfalt." (VDT)