Enquête sportaanbod 17 mei 2018

De sportdienst wil weten wat de inwoners van het sportaanbod in Boutersem vinden en daarom wordt nu een enquête verspreid. Bedoeling is om de resultaten van die bevraging mee te nemen naar de volgende legislatuur en zo het sportaanbod beter af te stemmen op de noden van de inwoners. De vragenlijst invullen duurt slechts vijf minuten. Dat kan via de website www.boutersem.be, uiterlijk tot 31 mei. (VDT)